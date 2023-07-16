Яркая блузка и сдержанная обувь: как подобрать одежду для офиса на каждый день

Подобрать стильный и интересный образ для офисной работы иногда бывает сложно. Оказывается, в гардеробе достаточно иметь определенную одежду, обувь и аксессуары, чтобы модно выглядеть и не тратить много времени на сборы.

Для делового дресс-кода в своем гардеробе стоит иметь несколько пар брюк. Модели стоит выбирать в соответствии с фигурой. Например, брюки со стрелками вытянут силуэт, а вот свободный фасон прямого кроя скроет недостатки.

«Брюки могут быть не только черного цвета, а также светлого оттенка, если необходимо придерживаться определенного внешнего вида, то стоит обратить внимание на синие, коричневые и бежевые тона», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.

Также для офисной одежды подойдет не только юбка-карандаш, но и свободные и с высокой посадкой модели, плиссированные изделия, а также фасоны А-силуэта, которые могут скрыть полноту бедер. Функциональный гардероб создадут и рубашки в разных стилях. В частности, в коллекцию можно добавить как хлопковую белую рубашку, так и блузу с трендовым принтом, в горох, клетку или ярком оттенке.

«Стильный аутфит всегда дополнит обувь, цвет которой должен быть приближен к палитре базовых вещей в гардеробе. Например, светлые брюки будут хорошо смотреться с лаковыми или замшевыми лоферами бежевого оттенка, темную одежду отлично дополнят черная обувь. Завершить деловой образ поможет вместительная жесткой формы сумка», - заключил эксперт.

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