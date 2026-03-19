От Чанков до Новой: в Коломне назвали дороги, которые отремонтируют в 2026-м

В городском округе Коломна в 2026 году развернется масштабная дорожная кампания. Восемь участков региональных трасс общей протяженностью почти 30 км приведут в порядок по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Также в планах — обновление почти 42 км муниципальных дорог.

В перечень региональных объектов вошли отрезки трасс, связывающих населенные пункты округа. Ремонт запланирован на дорогах «Егорьевск - М-5 "Урал"», «Коломна — Озеры», «Егорьевск — М-5 "Урал" — Старое Бобренево», «Гололобово — Хлопна — Петрово — Ильинское». Также обновят два участка трассы «Коломна — Сельниково — Левино», дорогу «Коломна — Акатьево — Горы — Озеры — Апраксино» и отрезок улицы Астахова в самой Коломне.

Самый протяженный фронт работ развернется на трассе «Егорьевск— М-5 "Урал"». Здесь от села Чанки до деревни Новая планируют отремонтировать 13,7 км покрытия.

Помимо региональных трасс, власти округа уделят внимание и местным дорогам. В планах на 2026 год — ремонт почти 42 км муниципальных дорог. Самые крупные участки находятся в населенных пунктах Шеметово, Апраксино, Пирочи, Шепотьево, Новое Бобренево, поселке Радужный и в микрорайоне Подлипки.

Подрядчики выйдут на объекты сразу, как только позволит погода — ориентировочно с наступлением устойчивого тепла.