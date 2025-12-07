От часов под кожей до светящегося глаза: поколение Z тихо модифицирует себя, вживляя электронику

В социальных сетях и специализированных сообществах набирает популярность тема биохакинга среди представителей поколения Z. Речь идет о добровольном вживлении в тело различных технологичных имплантов, пишет Ридус со ссылкой на Mash.

На практике это проявляется в установке под кожу, обычно в районе кистей рук, небольших магнитов или RFID-чипов. Также появляются случаи модификаций со светодиодными элементами, например, в виде индикации под кожей.

Энтузиасты данного движения анонсируют идеи по имплантации более сложных устройств, таких как миниатюрные часы или наушники с костной проводимостью звука. Однако эти проекты остаются на стадии обсуждения или концептов.

Медицинские специалисты обращают внимание на серьезные риски подобных процедур, особенно если они проводятся вне специализированных клиник. Основными угрозами называются инфекционные осложнения, отторжение импланта и сепсис.