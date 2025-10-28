От декоратора до бизнес-советника: жительница Истры рассказала о формуле успеха в торговле с Китаем
REGIONS: мама двоих детей из Подмосковья заработала миллионы на бизнесе с Китаем
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
Жительница подмосковной Истры Анна Степанова доказала, что декретный отпуск может стать трамплином для международного бизнеса. Как пишет REGIONS, имея образование финансиста и опыт работы в инвестиционном банке, молодая мама начала с организации свадеб, но быстро переключилась на более перспективное направление — прямые закупки декора из Китая.
Изначально жительница Подмосковья освоила профессию свадебного агента, но вскоре поняла, что большую часть расходов на мероприятие занимает оформление зала. Тут Анне и пришлось делать закупки у Китая, а излишки продавать на маркетплейсах. Вскоре это принесло больший доход, чем основная деятельность. Тут-то у женщины и родилась мысль сделать из этого стабильный бизнес. Идея прижилась и оказалась действительно рабочей, а главное — стабильной.
«У меня большая аудитория наших предпринимателей, а Российско-китайская палата помогает китайской стороне найти предпринимателя здесь. Мы обозначли, чем я могу быть полезна, чтобы соединять российских предпринимателей и китайских бизнесменов, директоров фабрик», — рассказала жительница Истры.
Работая преимущественно ночами, когда спали двое детей, Степанова не только построила прибыльный бизнес, но и начала делиться опытом в соцсетях.
Теперь же Анна занимается приемом китайских делегаций, уточняет запросы иностранных партнеров и подбирает им надежных российских контрагентов, участвуя в форумах и вебинарах как эксперт по международной торговле. Своего успеха она достигла благодаря пониманию специфики прямых поставок и умению работать с маркетплейсами, доказав, что для выхода на международный уровень иногда важнее личный опыт, чем формальные дипломы.
