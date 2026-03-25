От декрета до новой квартиры: педагог из Каширы улучшила жилищные условия благодаря соципотеке

Учитель начальных классов каширской школы №1 Алина Пономарева благодаря региональной программе «Социальная ипотека» смогла улучшить жилищные условия своей семьи. Сейчас педагог находится в декретном отпуске, но уже строит планы вернуться к ученикам и продолжить профессиональное развитие.

О возможности получить социальную ипотеку Алина узнала от коллег из профсоюзной организации, а затем изучила условия на сайте Министерства жилищной политики Московской области. В сборе документов ей помогла директор школы Татьяна Шустрова.

После успешного прохождения собеседования в Министерстве образования молодой учитель получила сертификат на приобретение жилья. На эти средства семья купила двухкомнатную квартиру в Кашире в районе с развитой инфраструктурой: рядом школы, детские сады, поликлиники, бассейн, магазины. В новой квартире супруги уже отвели большую комнату для детской.

Татьяна Шустрова отметила, что молодой педагог активно участвовала в профессиональных конкурсах и показывала высокие результаты. По ее словам, это яркий пример того, как поддержка талантливых учителей работает на практике. В школе трое молодых педагогов получают компенсацию за аренду жилья — еще одна мера поддержки, входящая в народную программу «Единой России».

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Она позволяет педагогам, врачам, тренерам и другим специалистам приобрести жилье на льготных условиях. Алина Пономарева, имеющая диплом учителя начальных классов и дополнительную квалификацию дефектолога, планирует и дальше совершенствоваться в профессии.