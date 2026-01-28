От демонтажа до новоселья: как преображается школа для детей с ОВЗ в Наро‑Фоминске

В Наро‑Фоминске идет капитальный ремонт школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), расположенной на улице Калинина. Работы стартовали 1 октября, а завершить их планируют в сентябре 2026 года.

Подрядчик выполняет комплексное обновление здания — от фундамента до крыши. На текущий момент почти закончен демонтаж, на объект завозят материалы. Начался монтаж полов на втором этаже.

В рамках ремонта обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. В здании установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. По словам главы округа Романа Шамнэ, для детей с ОВЗ безопасность — не просто слово, а необходимость: новое оборудование позволит учителям и родителям чувствовать себя спокойнее.

Преобразования затронут все внутренние помещения — от спортивного зала (где проходят занятия по адаптивной физкультуре) до пищеблока. Кроме того, благоустроят территорию вокруг школы, а внутри установят новую мебель и оборудование.

Напомним, проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. К началу нового учебного года школа должна предстать перед педагогами и учениками в обновленном виде — с перепланировкой, новыми коммуникациями и современным оборудованием.