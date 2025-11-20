От детских площадок до фонтанов: что в Ступине сделали для комфортной городской среды в 2025 году

В Ступине обсудили итоги благоустройственного сезона на еженедельном городском совещании под руководством главы округа Сергея Мужальских.

В этом году по программе «Пешком» обустроили девять пешеходных троп к школам, детским садам и остановкам в Ступине и деревне Дубнево. Завершены ямочный ремонт и замена асфальта на восьми дворовых территориях с озеленением и установкой малых архитектурных форм.

Продолжается благоустройство проспекта Победы площадью 1,9 га: установлены коммуникации и техническое помещение под фонтан, высажены деревья, смонтировано освещение. Установка фонтана запланирована на 27 ноября, а часть работ, включая посадку гортензий и укладку резинового покрытия на детской площадке, перенесена на весну.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году открыли восемь детских и спортивных площадок и благоустроили несколько скверов. В рамках программы «Светлый город» установлено 528 светильников из 900 запланированных.

Кроме того, по инициативному бюджетированию реализованы 13 проектов благоустройства, в том числе в ближайшие дни в деревне Леньково установят памятник героям Великой Отечественной войны.