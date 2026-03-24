От дома к школе, от остановки к поликлинике: 13 стихийных троп благоустроят в округе Коломна

В 2026 году на территории городского округа Коломна приведут в порядок 13 стихийных пешеходных маршрутов, которые местные жители протоптали самостоятельно. Из них десять участков расположены в Озерах, остальные три — в Коломне.

В Коломне работы развернутся по нескольким адресам: на улице Советской возле домов 46 и 47 — здесь проложат дорожку к остановке общественного транспорта «Сосновая». Также обустроят пешеходный путь от трамвайной остановки «Мосэнерго» к зданию школы №21 и на улице Ларцевы поляны — к поликлинике №4.

В Озерах асфальтирование затронет сразу несколько микрорайонов. В Микрорайоне-1 новые покрытия появятся: от дома 20 к школе №3, от дома 22 к дому 21, а также три тропинки, ведущие к детскому саду №5 «Сказка» (от домов 18, 19 и 24). В Микрорайоне имени маршала Катукова дорожки обустроят: от дома 32 к детскому саду №15, от дома 36 к дому 37, от дома 5 к остановке «Торговый центр», а также два маршрута от домов 3 и 7 к гимназии №4.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком» направлена на благоустройство стихийных пешеходных маршрутов, которые годами используют горожане. После асфальтирования такие дорожки позволяют значительно сократить путь до социально значимых объектов — школ, медицинских учреждений, остановок общественного транспорта, делая привычные ежедневные передвижения более комфортными и безопасными.