От драки до убийства: в Петербурге задержали 51-летнего рецидивиста, который расправился с собутыльником

В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения тела 36-летнего мужчины с признаками гнилостных изменений возле дома на улице Чудновского. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.

На груди и теменной области головы погибшего зафиксированы повреждения. В тот же день в доме на проспекте Большевиков оперативники задержали подозреваемого — 51-летнего жителя поселка Сосново.

По словам задержанного, 15 августа он поссорился с собутыльником. Конфликт перерос в драку, в ходе которой мужчина нанес оппоненту ножевые ранения. За плечами фигуранта богатое криминальное прошлое: его 22 раза привлекали к уголовной ответственности, чаще всего за кражи.