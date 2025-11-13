От дронов до первой помощи: школьники Котельников прошли интерактивный курс безопасности и выживания
Фото: [Администрация городского округа Котельники]
В школе №2 Котельников состоялось мероприятие «Путь к безопасности» в рамках мобильного просветительского центра «Школа основ безопасности и защиты Родины». Организатор — Государственный университет просвещения при поддержке грантового проекта «Движение первых».
Студенты-волонтеры факультета «Безопасность жизнедеятельности» провели для школьников пять интерактивных площадок. Ребята учились оказывать первую помощь, обращаться с оружием, осваивали основы туризма и выживания, изучали пожарную безопасность и управляли беспилотными летательными аппаратами.
Проект помогает школьникам и студентам Подмосковья развивать практические навыки безопасности и формировать патриотические качества.