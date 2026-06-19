От Элисты до Москвы: как в столице отметили 80-летие явления Спасителя и почтили память Суворова

В храме святителя Николая Чудотворца в Москве состоялся концерт-презентация «80-летие явления Христа Спасителя в Элисте». Мероприятие прошло в рамках проекта «От Элисты до Москвы: вера, единство, победа» и было приурочено ко Дню единства народов России, 300-летию со дня рождения Александра Суворова и 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте.

В ходе мероприятия представили мультимедийную презентацию, посвященную истории события 1946 года. На концерте выступили детско-юношеский хор «Радость» Казанского кафедрального собора Элисты и юные артисты калмыцкого национального коллектива «Баирта». Праздничный день начался с Божественной литургии, в которой участвовали хор «Радость» и молодежный хор Московской городской епархии.

Собравшихся в видеообращении поприветствовал архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, рассказавший о значении празднования 80-летия явления Спасителя. Выступили зампредседателя правительства — постоянный представитель Калмыкии при Президенте РФ Герензала Мучкинова, иерей Георгий Брылев и другие официальные лица. Участники возложили цветы к памятнику Александру Суворову на территории храма. Организаторами выступили отдел по делам молодежи Московской городской епархии и отдел религиозного образования Элистинской епархии.