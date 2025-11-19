От фронта к муниципальной службе: ветеран СВО присоединился к коллективу администрации Коломны

Ветеран боевых действий и участник СВО Максим Козлов приступил к работе в МКУ «Управление экологии» городского округа Коломна. Его трудовую деятельность в администрации приветствовали руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев и заместитель главы округа Ирина Дмитриева.

Максим Козлов — участник президентской программы «Время героев». Он окончил Саратовский государственный технический университет и курсы в РАНХиГС по специальности «Эффективное управление в системе публичной власти». В муниципальном управлении Козлов будет координировать работу по контролю за состоянием подведомственных объектов.

Заместитель главы отметила, что опыт и дисциплина ветерана СВО помогут ему успешно адаптироваться к мирной профессии и внести вклад в работу администрации.