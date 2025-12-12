От ФСБ до криптовалюты: раскрыта полная картина мошенничества на 175 млн против Ларисы Долиной

Расследование RT пролило свет на одну из самых громких афер последних лет, в которой центральной фигурой стала артистка Лариса Долина. Канал выяснил, что певица якобы действительно стала целью мошенников, которые готовились к схеме не меньше месяца.

По предварительной информации, до первого звонка злоумышленники обладали полными данными о банковских счетах и недвижимости звезды. Это позволило им разыграть перед Долиной сложнейший спектакль, в котором она играла главную роль. Общая сумма похищенных средств, согласно новым данным, составила не 63, а 175 млн рублей, что делает этот случай одним из самых крупных в истории телефонного мошенничества в России.

Схема, по которой действовали аферисты, хотя и считается классической, была доведена до совершенства. В апреле Долиной позвонил «сотрудник ФСБ», сообщивший о попытке оформить на нее кредит, и тут же «переключил» на «сотрудника Росфинмониторинга Андрея Олеговича Лукина». Этото слаженный дуэт «силовиков» почти полгода держал артистку в состоянии психологического террора, контролируя каждый ее шаг и вынуждая переводить деньги на «безопасные счета».

Певица отчитывалась перед незнакомцами о тратах, присылала чеки, а в ответ получала фотографии «кабинетов под портретом президента» и видео «задержания преступников». Когда ее сбережения закончились, Лукин приказал срочно продать квартиру, чтобы спастись от нового «кредита» в 100 миллионов рублей. Именно на этом этапе в историю вошла риелторская контора и покупательница Полина Лурье, заплатившая за жилье 112 миллионов рублей.

Самой зловещей деталью расследования стали «пароли» для передачи наличных. После продажи квартиры курьеры-«сотрудницы» приходили к Долиной, называя кодовые слова: сначала «мама» (забрала 37,5 млн), затем «звезда» (получила 36 млн) и, наконец, «ремикс» (еще 3,5 млн через помощника певицы).

Вся эта наличность, как и миллионы, переведенные электронно, уходила в сложную сеть «дропов» — подставных лиц, на которых были оформлены банковские карты. Деньги обналичивались в банкоматах по всей стране — от Самары до Перми, а затем через цепочку переводов попадали на криптокошельки и на биржу GARANTEX EUROPEO. Эта система была настолько отлажена, что основным организаторам до сих пор удается скрываться, а на скамье подсудимых оказались лишь исполнители нижнего звена.

28 ноября 2025 года Балашихинский городской суд вынес приговор четырем фигурантам дела: Андрею Основе, Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву и Анжеле Цырульниковой. Они получили сроки от 4 до 7 лет лишения свободы, хотя свою вину не признали, ссылаясь на то, что сами стали жертвами неких таинственных работодателей из Telegram. Однако следствие доказало их ключевую роль в приемке и отмывании денег, а Цырульникова была также уличена в аналогичных преступлениях против других потерпевших.

Впрочем, общественность до сих пор волнует не только схема и сам скандал, но и поведение Долиной. Недавно Лурье в беседе со СМИ рассказала, что певица обещала вернуть средства во время выступления на ТВ, но на деле не связывалась с ней по телефону ни разу.