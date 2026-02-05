От фундамента до «умной» кровли: как преображается одна из старейших школ Наро-Фоминска

В подмосковном Наро-Фоминске полным ходом идет масштабное преображение одного из ключевых социальных объектов — школы №5. Капитальный ремонт здания вступил в самую активную фазу, и строители ведут работы одновременно снаружи и внутри, чтобы успеть к дедлайну — началу нового учебного года.

Внешний облик школы уже изменился до неузнаваемости. Завершается обновление фасада, которое включает не только косметическую отделку, но и серьезное утепление. Параллельно строители приступили к монтажу новой кровли.

Как пояснил прораб Максим Царев, конструкция будет многослойной и энергоэффективной.

«Кровля будет выглядеть как «пирог»: здесь керамзит, минеральная вата, гидроизоляция. Эта конструкция будет хорошо «держать» тепло», — рассказывает он.

С этой задачей будет справляться и фасад, его тоже утепляют. Такое же внимание уделяется и теплосбережению всего здания.

Внутри царит не менее интенсивная деятельность. Работы идут на всех этажах: мастера штукатурят стены, повсеместно монтируют современные инженерные системы — электросети, отопление и вентиляцию. Окна меняют на новые, отвечающие современным стандартам. Особое внимание уделяется двум крупным пространствам — спортивному и актовому залам, где в настоящее время готовят основания для заливки монолитных плит.

Несмотря на масштаб работ, ориентир для сдачи обновленного образовательного учреждения остается неизменным — первый звонок нового учебного года. Процесс преображения находится на особом контроле муниципалитета.