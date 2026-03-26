От героев прошлого — к подвигам настоящего: как отметили годовщину в Волоколамске

В Волоколамске отметили 16‑ю годовщину присвоения городу почетного звания «Город воинской славы». Торжественное мероприятие прошло у стелы с одноименным названием — она расположена на пересечении улиц Сергачева и Ново‑Солдатской.

На праздник пришли люди разных поколений: ветераны, школьники, студенты, молодогвардейцы и представители местной администрации.

Перед собравшимися выступили официальные лица: первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Александрович Шорников, председатель окружного Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Васильевич Бахирев, а также почетный гражданин города Василий Николаевич Шулепов.

В ходе мероприятия участники вспомнили о мужестве жителей и защитников Волоколамска в тяжелые времена, почтили память героев, отдавших жизни за Родину. Кроме того, прозвучали слова благодарности тем, кто сегодня продолжает традиции предков в зоне проведения специальной военной операции.

Праздник завершился минутой молчания и возложением цветов к стеле «Город воинской славы».