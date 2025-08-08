Пользователи насторожились из-за «темной стороны» отечественного мессенджера Max

Журналисты ИА «НовостиВолгограда.ру» первыми протестировали национальный мессенджер Max, который с 1 сентября появится на всех новых смартфонах в России.

Первое впечатление журналистов: интерфейс почти один в один повторяет Telegram, но функционал пока значительно беднее. Однако есть и существенное отличие. Например, встроенный GigaChat от Сбера, который умеет генерировать поздравления, шутить и пересказывать статьи. Однако на практические вопросы, например о домашнем ремонте, бот часто отвечает отписками.

Регистрация занимает минуту, но политика конфиденциальности вызывает вопросы — мессенджер собирает полный спектр данных, включая геолокацию и активность, хранит их до трех лет и может передавать государственным органам.

«Настораживает репутация госмессенджера, который только внедряется, а уже прославился в народе как инструмент наблюдения. Поговаривают, что Max будет видеть все — где ты был, с кем говорил, что покупал. Доказательств нет, но сама возможность такой слежки должна насторожить», — считает военный эксперт из Волгограда Антон Щепетнов.

Разработчики сделали ставку на знакомый интерфейс, чтобы облегчить переход с Telegram. Но отсутствие каналов, ограниченный функционал ботов и спорная политика конфиденциальности могут стать серьезными барьерами для массового перехода пользователей.

Ранее сообщалось, что чиновники первыми начали тестирование мессенджера Max.