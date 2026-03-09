От идеи до бюджета: в Подольске прошел интенсив для тех, кто планирует покорять «Росмолодежь.Гранты»

В городском округе Подольск дан старт подготовке к первому сезону конкурса «Росмолодежь.Гранты», сообщила администрация муниципалитета. С 27 февраля активисты и общественные объединения включились в работу над своими проектами. В субботу, 7 марта, комитет по делам молодежи провел для них специальный обучающий интенсив.

Площадкой для мероприятия стал колледж «Знание». За столами собрались команды общественных организаций, нацеленные на получение федеральной поддержки. Эксперты помогли участникам разобраться в тонкостях оформления заявок: от четкой формулировки проблемы до грамотного планирования бюджета. Особое внимание уделили характеристикам, которые делают социальный проект убедительным в глазах членов жюри.

Прием заявок на первый сезон конкурса для физических лиц уже открыт и продолжится до 15 апреля. «Росмолодежь.Гранты» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и нацелен на поддержку значимых инициатив по всей стране. Для молодых людей это возможность не только получить ресурсы на реализацию своих идей, но и реально повлиять на жизнь своего города.

Тем, у кого есть идея, но остаются вопросы по оформлению, специалисты комитета по делам молодежи готовы помочь по телефону: 8(4967)57-37-15. С правилами участия и порядком подачи заявок можно ознакомиться на официальном сайте.

