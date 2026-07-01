От «Игуаны» до «матового нуара»: куда за 30 лет исчезли яркие машины с российских дорог

Аналитики портала Т-Ж в рамках проекта T-Data зафиксировали почти полное исчезновение ярких красок с российских дорог. Если в 1995 году на серый, белый и черный приходилось лишь 42 процента автопарка, то сегодня эта тройка захватила 84 процента машин. За тридцать лет поток стал вдвое монохромнее, передает « Газета.ру ».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин пояснил, что тренд носит глобальный характер. По его словам, ближе к концу девяностых производители начали экономить на лакокрасочном производстве. Содержать палитру из трех базовых цветов плюс одного-двух дополнительных гораздо выгоднее, чем выпускать кузова десятков оттенков. Исключение, как отметил эксперт, составляют китайские компании, которые пока сохраняют любовь к ярким краскам, тогда как западные бренды превратили автомобиль в утилитарный прибор, которому не положено быть разноцветным.

Детальная статистика подтверждает угасание цвета. В 1995 году самыми популярными были серый, синий и красный с долями по 16–19 процентов у каждого. К 2025 году, по сведениям «Автостата», синий и зеленый занимают лишь по 5 процентов рынка, красный — 3 процента, а лидируют белый с 36 процентами, серый с 25-ю и черный с 21-м. Дилерские названия вроде «перламутрового жемчуга» или «матового нуара» картины не меняют. Шапарин объяснил доминирование этой тройки универсальностью и практичностью: черный считается респектабельным, белый — самым дешевым, серый подходит всем. Черную или белую машину, по его словам, гарантированно продашь, а вот розовую или ярко-зеленую — далеко не факт. Производителю проще унифицировать производство и снизить издержки, а потребителю остается брать что дают. Сам эксперт признался, что наблюдать за практически монохромным потоком теперь довольно грустно.