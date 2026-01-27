От инсайда до гипотезы: как заявление о блокировке Telegram к 2026 году потеряло статус факта

Депутат Госдумы Михаил Делягин объяснил свои ранее распространенные высказывания о возможной блокировке Telegram в России к сентябрю 2026 года. В своем Telegram-канале он назвал эти утверждения личной гипотезой, а не констатацией факта или инсайдерской информацией.

Как сообщалось, во вторник, 27 сентября, Делягин в комментарии изданию НСН допустил полное ограничение доступа к мессенджеру по схеме, аналогичной YouTube, к указанному сроку. Это заявление было подхвачено рядом СМИ и Telegram-каналов как утверждение о готовящейся блокировке.

Однако позднее депутат дал пояснения. Он подчеркнул, что его слова являются лишь предположением, и отметил, что никогда не делится чужими секретами. В своем посте Делягин также с иронией добавил, что, судя по реакции, некоторые люди уже разучились внимательно читать, но сохранили способность писать.

Таким образом, громкое заявление о конкретных сроках блокировки Telegram было дезавуировано самим автором как умозрительная гипотеза.