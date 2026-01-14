От IT-разработки до лопаты: зачем индийский программист стал дворником в Петербурге

Месяц назад Мукеш Мандал, 26-летний мигрант из Индии, работающий дворником в Приморском районе Петербурга, неожиданно стал героем публикаций в СМИ. После первого репортажа « Фонтанки » многие издания ошибочно сообщили, что он — бывший сотрудник Microsoft. На самом деле, как выяснилось в новом интервью, его карьера в IT была связана с разработкой бизнес-систем для индийских компаний.

Во время уборки снега на проспекте Испытателей Мукеш рассказал, чем он занимался на родине. Он разрабатывал системы онлайн-покупок с отслеживанием в реальном времени, а также создал работающую до сих пор систему регистрации жалоб для бизнеса.

«В Индии на IT-работе работал в штате компаний и вне. Разрабатывал системы покупок с отслеживанием в реальном времени», — пояснил он.

Мандал показал журналистам чат-бота, которого разработал для обработки жалоб на оборудование. Его специализацией также были интеграции с такими сервисами, как Zoho и India Mart.

На вопрос, почему он променял карьеру в IT на работу дворником в России, Мукеш дал философский ответ: «По моему мнению, если я работаю на город, то это лучше, если я буду работать на частную компанию. Сейчас я работаю для общества, для города. Работать, убирать город, делать его красивее — это имеет смысл».

Он признался, что его семья в Бихаре поддерживает его выбор, а сам он, работая, параллельно изучает русский язык и историю Санкт-Петербурга, который привлекает его своей мощью и историей.