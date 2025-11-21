От ямальских малышей — волновахским сверстникам: в салехардском детсаду собрали более 100 новогодних подарков

В салехардском детском саду «Мозаика» полным ходом идет новогодняя акция солидарности — воспитатели и их воспитанники собрали уже более ста праздничных подарков для детей подшефного региона. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Семь коробок со сладостями и две с канцтоварами подготовили малыши при поддержке педагогов, демонстрируя практический пример социальной ответственности, который может повторить любое дошкольное учреждение страны. Все собранные посылки планируется отправить в Волноваху уже 1 декабря, чтобы успеть до главного зимнего праздника.

Инициатива не ограничилась стенами детского сада — к благотворительному марафону подключились и школьники Салехарда. Ученики двух образовательных учреждений дополнительно собрали 20 посылок, формируя масштабный детский десант поддержки. Для организаторов акции такой подход решает сразу несколько задач: воспитывает в подрастающем поколении эмпатию и гражданскую сознательность, обеспечивает адресную помощь тем, кто в ней нуждается, и создает прочные социальные связи между регионами.

Новогодний сбор продолжается, что дает возможность другим детским учреждениям и семьям Ямала присоединиться к этой важной инициативе.

