От йоги смеха до мастер-классов: каширские парки анонсировали программу на неделю

Парки Каширы превращаются в универсальные центры досуга, предлагая жителям всех возрастов насыщенную программу мероприятий на каждую неделю. С 17 по 23 ноября гостей ждут утренняя зарядка, дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», творческие мастер-классы и необычная практика — йога смеха.

Директор городского парка Олеся Кожадей приглашает всех желающих поучаствовать в событиях. По ее словам, это прекрасная возможность для семейного отдыха, общения и творчества.

Напомним, что реализация этой системной работы ведется в соответствии с губернаторской программой «Парки Подмосковья». Как ранее подчеркивал губернатор Андрей Воробьев, в регионе уделяется особое внимание наполнению афиш и организации доступного отдыха.

Для удобства жителей вся актуальная информация о мероприятиях, включая расписание и запись на мастер-классы, публикуется в каналах: t.me/kashirapark и t.me/kashirakul, а также на сайте welcome.mosreg.ru. Это позволяет моментально получать данные и планировать досуг. Организаторы напоминают, что в случае неблагоприятных погодных условий мероприятия могут быть перенесены или отменены.