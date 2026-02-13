От йогурта до пудинга: какие лакомства из Коломны покорили жюри «Продэкспо‑2026»

ООО «Коломенское» получило золотые медали в четырех номинациях конкурса «Лучший продукт года‑2026». Как стало известно, награды вручили на 33‑й Международной выставке пищевой продукции, напитков и сырья «Продэкспо‑2026», которая прошла в столичном выставочном центре «Крокус Экспо» и завершилась 12 февраля.

В конкурсе участвовали почти 350 компаний, представивших свыше 1400 образцов продукции. Предприятие из Коломны выделилось среди конкурентов благодаря четырем новинкам — термостатному биойогурту с коллагеном и бифидобактериями, йогурту «Коломенский» со вкусом вишни, черешни и шоколада, молочному десерту «Панна котта» из сливок с шоколадным вкусом, а также пудингу «Коломенский» со вкусом натуральной ванили на основе сливок.

Компания ведет свою историю с 1964 года и до сих пор придерживается высоких стандартов качества. Победа на престижном конкурсе подтвердила, что традиции производства сохраняются и сегодня.