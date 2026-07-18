От канализации до жадности: пять причин, по которым россияне клянутся не возвращаться на юг

Россияне, вернувшиеся с курортов Краснодарского края, в соцсетях сформулировали пять главных причин, по которым больше не хотят ехать на юг. Многие путешественники жалуются на жадность местных жителей: по их словам, никто не старается, а хочет просто содрать побольше денег и даже не скрывает этого, передает 93.RU .

Цены на развлечения и еду туристы называют сильно завышенными, из-за чего негативных впечатлений оказывается больше, чем положительных.

Отдельный блок претензий — санитарное состояние побережья. Отдыхающие рассказывают о неисправной канализации, лужах нечистот, которые высыхают на солнце, и грязном море. Некоторые сталкиваются с ротавирусной инфекцией, и врачи в аптеках подтверждают, что болеют практически все. Местные жители объясняют это тем, что трубы на побережье попросту выводят в море. К этому добавляются жалобы на климат: запредельную влажность и духоту, а если повезёт меньше — ещё и затяжные дожди. Дорога же на машине или автобусе в такую жару, по их мнению, больше похожа на самоубийство.