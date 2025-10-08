От кокошника до пирсинга: юрист объяснил реальные права школ на дресс-код

С приближением учебного года актуальным становится вопрос о границах школьного дресс-кода, который вызывает множество споров. Адвокат Александр Шушаков разъяснил URA.RU правовые аспекты требований к внешнему виду учащихся.

Ключевой момент: требования к одежде и внешнему виду устанавливаются не на федеральном уровне, а уставом конкретной школы. Согласно статье 38 Федерального закона «Об образовании», учебные заведения вправе самостоятельно определять правила через локальные нормативные акты, но эти документы не могут противоречить Конституции и федеральным законам. При этом решения о школьной форме принимаются с обязательным учетом мнения советов обучающихся, родителей и представительного органа работников.

С 1 июля 2025 года действует новый национальный стандарт ГОСТ Р 71582-2024 «Одежда обучающихся», но он носит рекомендательный характер и устанавливает требования к качеству и безопасности, а не к конкретному виду одежды. На практике большинство школ вводят требования к деловому стилю: повседневная, парадная и спортивная форма нейтральных цветов без ярких принтов и провокационных надписей.

Что касается спорных элементов внешности — цветных волос, дредов, пирсинга или татуировок, то здесь важно наличие прямого запрета в уставе школы. Юрист подчеркнул: школа не имеет права отстранить ученика от занятий или исключить его за несоответствие внешнего вида требованиям. Максимальные санкции — устное замечание, запись в дневник или вызов родителей.

При возникновении конфликтов юрист рекомендует: ознакомиться с уставом школы, направить письменное обращение администрации, при необходимости создать комиссию по урегулированию споров или обратиться в районный отдел образования. Родители имеют право участвовать в обсуждении требований к внешнему виду через родительский комитет, а школа не может навязывать конкретного производителя формы — только определять цвет и фасон.

Ранее сообщалось, что ношение хиджабов и никабов оказалось под запретом во всех школах ХМАО.