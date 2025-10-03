Ношение хиджабов и никабов оказалось под запретом во всех школах ХМАО

В школах Ханты-Мансийского автономного округа ввели полный запрет на ношение головных уборов, включая религиозные хиджабы и тюбетейки.Об этом пишет издание URA.ru со ссылкой на департамент образования и науки ХМАО.

Все общеобразовательные учреждения ХМАО, а это 303 школы, приняли соответствующие локальные акты. Решения разрабатывались с участием родительских советов и вступают в силу по мере готовности в течение учебного года. Власти региона подчеркивают, что ограничение касается не только религиозной атрибутики, но и любых других головных уборов, таких как косынки или шляпы.

Чиновники разъяснили, что родителей заранее информируют о требованиях к школьной форме. В случае принципиального несогласия семьям предлагают альтернативные варианты обучения, например, семейное. ХМАО стал вторым регионом России после Владимирской области, где ввели подобные правила. Религиозные лидеры призвали мусульманскую общину отнестись к нововведениям с пониманием, посоветовав девочкам надевать платки за пределами учебных заведений.

