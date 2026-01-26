От колеса до купюры: как вологодский водитель пытался «замять» наезд на гаишника за 100 тысяч

По версии следствия, инцидент произошел в декабре 2025 года на улице Гончарной. Патрульные остановили автомобиль, водитель которого был явно пьян. Опасаясь ответственности, мужчина резко тронулся с места, когда инспектор находился рядом с машиной. Полицейский успел ухватиться за ручку двери, но водитель протащил его несколько метров по земле. После остановки нарушитель, вместо того чтобы оказать помощь, решил пойти по пути подкупа. Он предложил пострадавшему сотруднику 100 000 рублей в обмен на «закрытие глаз» на произошедшее. Однако патрульные действовали по закону: они незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть, после чего водитель был задержан. Теперь ему грозит суд по серьезным статьям — о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на дачу взятки.