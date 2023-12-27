Захарова в беседе с KP.RU рассказала, что интересы россиян и государства были и остаются приоритетными. Именно такой курс взяли дипломаты, сделав упор на национальные интересы. В перспективе МИД также хотел бы добиться расширения БРИКС.

Отдельно Захарова отметила качество образования в стране, которое оказалось куда более аналитическим и глубинным, чем западное. При этом низкий уровень образования в первую очередь отразился на политиках.

По словам Захаровой, решающим в истории России стал 2023 год.

- Для меня 23-й год – момент политического перелома. От коллективного Запада пошел хруст, совмещенный со зловонием. Они посыпались — как гнойник прорвался. Посмотрите, что у них творится, как они друг друга ненавидят! Вот президент Польши обнимается с Зеленским. Фотограф берет крупным планом лицо польского лидера, и ты видишь такую глубинную ненависть», — отметила спикер российского ведомства.

По словам Захаровой, Европа вынуждена платить за авантюры, которые проворачивают США на Украине. Однако в случае глобального обострения конфликта, ЕС придется спасаться самостоятельно. Россия же продолжит выстривать свою страну с опорой на собственные национальные интересы.

По мнению Захаровой, Америка будет платить Украине, забирая деньги налогоплательщиков. Если в штатах возникнут с этим проблемы, то «Киев будут подталкивать к совершению терактов».