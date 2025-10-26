От концерта до фестиваля: как подготовить собаку к публичному мероприятию

С расширением сети дог-френдли локаций — от открытых кинотеатров до фестивалей — все важнее уметь грамотно подготовить питомца к выходу в люди. Президент РКФ Владимир Голубев рассказал, что, несмотря на усилия организаторов, ключевая ответственность за поведение и здоровье собаки лежит на владельце, сообщает РИА Новости .

Прежде всего важна социализация: питомец должен спокойно реагировать на шум, толпу, других животных и незнакомые раздражители. Приучать щенка к такому опыту нужно с раннего возраста. Без этого даже специально организованные мероприятия станут для собаки стрессом.

Обязателен предварительный визит к ветеринару: врач оценит готовность питомца к нагрузке и предупредит о возможных рисках. Даже поездка на машине может утомить животное, а на массовых событиях любой неожиданный фактор способен спровоцировать обострение болезни.

При подготовке стоит продумать набор необходимых вещей: поилка с запасом воды (не стоит рассчитывать на точки продаж или фонтанчики), собственная миска, защитный тент или зонтик, портативная палатка (для загородных событий), любимые игрушки и текстиль с домашним запахом для успокоения. В жару не обойтись без охлаждающего коврика, в прохладу — без одеяла. Для шумных концертов пригодятся специальные беруши для собак. Также важно заранее позаботиться о пакетах для уборки за питомцем.

Кинолог предостерегает от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами или в закрытом автомобиле. Необходимо учитывать погоду и температурные перепады, а также заранее оценить масштаб мероприятия — количество гостей и размер территории. В экстренной ситуации помощь волонтеров может оказаться недоступной, поэтому владелец должен быть готов ко всему самостоятельно.

