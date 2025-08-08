От кулаков до коррупции: скандальный экс-глава поселения попал в позорный реестр

Бывший глава Павлодаровского сельского поселения в Омской области Бауыржан Салыков официально пополнил реестр коррупционеров под номером 5492. Об этом сообщает gorod55.ru.

Бывшего чиновника внесли в черный список 1 августа после серии скандалов, начавшихся с избиения пастуха и закончившихся разоблачением финансовых нарушений. Конфликт начался в январе, когда Салыков и местный предприниматель напали на односельчанина, посчитав, что его лошади портят поле.

Суд установил: чиновник использовал металлические предметы, нанеся потерпевшему травмы средней тяжести. В итоге мужчину приговорили к двум годам условно и штрафу в 400 тысяч рублей.

Позже проверка прокуратуры пролила свет на коррупцию. По данным прокурорской проверки, Салыков незаконно использовал муниципальную землю в личных целях и бесплатно передал отцу служебный гараж. Хотя сначала он ушел по собственному желанию, суд обязал оформить увольнение как утрату доверия. Это значит, что путь в госструктуры для скандалиста теперь закрыт.

