От лекций до обысков: экс-доцента из Волгограда задержали за видео в сети
РИА Новости: в Волгограде задержали бывшего доцента ВолГУ Романа Мельниченко
Правоохранительные органы Волгограда задержали бывшего преподавателя Волгоградского государственного университета Романа Мельниченко. В отношении него возбуждено уголовное дело за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.РИА Новости
Детали задержания и суть обвинений
В отношении бывшего преподавателя высшей школы начаты следственные действия:
- Суть обвинения: По данным следствия, в сентябре прошлого года Мельниченко опубликовал на своем интернет-ресурсе видеозапись, содержащую публичную дискредитацию ВС РФ.
- Уголовное дело: Следователи возбудили дело по статье 280.3 УК РФ. Отмечается, что ранее экс-доцент уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
- Следственные действия: Задержание проводили сотрудники полиции. В жилье подозреваемого проведены обыски для изъятия доказательств.