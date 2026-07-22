От лекций до обысков: экс-доцента из Волгограда задержали за видео в сети

РИА Новости: в Волгограде задержали бывшего доцента ВолГУ Романа Мельниченко

Общество

Правоохранительные органы Волгограда задержали бывшего преподавателя Волгоградского государственного университета Романа Мельниченко. В отношении него возбуждено уголовное дело за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.РИА Новости

Детали задержания и суть обвинений

В отношении бывшего преподавателя высшей школы начаты следственные действия:

  • Суть обвинения: По данным следствия, в сентябре прошлого года Мельниченко опубликовал на своем интернет-ресурсе видеозапись, содержащую публичную дискредитацию ВС РФ.
  • Уголовное дело: Следователи возбудили дело по статье 280.3 УК РФ. Отмечается, что ранее экс-доцент уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
  • Следственные действия: Задержание проводили сотрудники полиции. В жилье подозреваемого проведены обыски для изъятия доказательств.

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