От «лежачих полицейских» — к стоячим пробкам: челябинцы штурмуют «Госуслуги» жалобами на новые препятствия

Новые искусственные неровности на улице Линейной в Челябинске вызвали волну возмущения среди жителей микрорайона Чурилово. Установленные в выходные у остановки «ТЭЦ-2» пластиковые «лежачие полицейские» стали причиной многокилометровых пробок в понедельник, парализовав утренний трафик, сообщил портал 74.RU .

По словам автомобилистов, путь от Чурилово до ЧТЗ, который ранее занимал несколько минут, теперь растягивается на час и более.

«Час и десять минут простояли в пробке от школы до ТЭЦ. Это просто издевательство», — пишет одна из местных жительниц в соцсетях.

Жители уверены, что проблему безопасности на нерегулируемом пешеходном переходе можно было решить менее радикальными методами. Они указывают на несоответствие скорости: знак ограничивает движение 40 км/ч, тогда как для данного типа неровностей допустима скорость не выше 20 км/ч, а на практике водители вынуждены сбрасывать ее до 5 км/ч.

«Переход действительно опасный, но нашли самый дешевый и неудобный вариант решения этой проблемы. Там пешеходов мало и в определенные часы, а все Чурилово теперь в пробке с утра до вечера. Там нужно устанавливать светофор „по требованию“, а никак не вот это безобразие», — считает горожанка Лариса.

Другие предлагают альтернативные решения, например, улучшение освещения в темное время суток. В знак протеста жители массово направили жалобы через сервис «Решаем вместе» на «Госуслугах», требуя демонтировать искусственные неровности. В администрации Челябинска пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что директора скандальной челябинской УК уволили на полгода после 3000 жалоб.