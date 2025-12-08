Госжилинспекция добилась дисквалификации директора УК «Мой дом Урал»
Директора скандальной челябинской УК уволили на полгода после 3000 жалоб
Директора управляющей компании «Мой дом Урал» дисквалифицировали на шесть месяцев за систематические нарушения. Решение суда, о котором в понедельник, 8 декабря, сообщила Государственная жилищная инспекция Челябинской области, вступило в силу 3 декабря после того, как руководитель безуспешно попытался его обжаловать.
В ГЖИ пояснили, что основанием для столь строгой меры стали неоднократные нарушения лицензионных требований и игнорирование предписаний надзорного ведомства. Компания «Мой дом Урал» обслуживает 166 многоквартирных домов в Калининском, Центральном и других районах Челябинска.
Как напомнили в инспекции, только за 2025 год на бездействие управляющей организации поступило свыше 3000 жалоб от жильцов. В числе главных претензий — отсутствие отопления в жилых домах в холодный период. На этом фоне в октябре жители 27 челябинских домов, обслуживаемых «Моим домом Урал» и другой проблемной УК, почти три недели жили без тепла, что привело к возбуждению уголовного дела.
Общество с ограниченной ответственностью «Мой дом Урал» было создано в мае 2019 года. Согласно открытым данным, его учредителями являются АО «Наш сервис» и Оксана Емелина, а генеральным директором значится Дмитрий Вячеславович Иванов. При официальной выручке в 508 млн руб. за 2024 год чистая прибыль компании составила лишь 378 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что жителям Ангарска приходится греться одеялами при -20.