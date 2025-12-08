Госжилинспекция добилась дисквалификации директора УК «Мой дом Урал»

Директора управляющей компании «Мой дом Урал» дисквалифицировали на шесть месяцев за систематические нарушения. Решение суда, о котором в понедельник, 8 декабря, сообщила Государственная жилищная инспекция Челябинской области, вступило в силу 3 декабря после того, как руководитель безуспешно попытался его обжаловать.

В ГЖИ пояснили, что основанием для столь строгой меры стали неоднократные нарушения лицензионных требований и игнорирование предписаний надзорного ведомства. Компания «Мой дом Урал» обслуживает 166 многоквартирных домов в Калининском, Центральном и других районах Челябинска.

Как напомнили в инспекции, только за 2025 год на бездействие управляющей организации поступило свыше 3000 жалоб от жильцов. В числе главных претензий — отсутствие отопления в жилых домах в холодный период. На этом фоне в октябре жители 27 челябинских домов, обслуживаемых «Моим домом Урал» и другой проблемной УК, почти три недели жили без тепла, что привело к возбуждению уголовного дела.

Общество с ограниченной ответственностью «Мой дом Урал» было создано в мае 2019 года. Согласно открытым данным, его учредителями являются АО «Наш сервис» и Оксана Емелина, а генеральным директором значится Дмитрий Вячеславович Иванов. При официальной выручке в 508 млн руб. за 2024 год чистая прибыль компании составила лишь 378 тыс. руб.

