От МКАД до центра: какие еще участки перекрыли для движения в Москве 23 января

В Москве на севере города вновь введены временные ограничения движения, затронувшие одну из ключевых магистралей. По сообщению оперативного Telegram-канала департамента транспорта столицы, на участке внешней стороны МКАД в районе Бусиновской эстакады движение для автомобилей было временно перекрыто.

Ограничения также коснулись и других локаций. В частности, было закрыто движение на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 3, строение 1, по направлению в центр города. Дополнительные сложности возникли и на развороте на Новинском бульваре возле улицы Новый Арбат. В пресс-службе ведомства водителей призвали заранее планировать маршрут и учитывать временные неудобства.

Напомним, что накануне вечером также сообщалось о закрытии движения в центральной части Москвы. Тогда временные ограничения коснулись Большого Каменного моста (по направлению в центр) и съезда с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь возле Кремля.