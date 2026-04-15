От молитв против абортов до молитв за рождение: как в Кузбассе усиливают духовную поддержку беременных

В церкви Всех Святых города Междуреченска начали проводить регулярные молебны для женщин, ожидающих рождения ребенка. Как сообщили в пресс-службе Междуреченской городской больницы, богослужения о благополучном появлении детей на свет будут совершаться ежемесячно, в последнюю пятницу, начало в 15:00. В медицинском учреждении пригласили будущих мам присоединиться к общей молитве.

Стоит отметить, что данная инициатива вписывается в общерегиональный тренд по поддержке материнства и профилактике прерывания беременности. Ранее, в январе текущего года, в храмах Кузбасса впервые состоялись специальные молебны против абортов, а в марте в Кемеровской области вступили в силу законодательные поправки, устанавливающие административные штрафы за так называемое «склонение к искусственному прерыванию беременности». Размер санкций варьируется от 3 до 50 тысяч рублей.