От Москвы до Алма-Аты: куда и почему направляется Нурлан Сабуров

Комик Нурлан Сабуров, которому накануне запретили въезд в Россию на 50 лет, готовится покинуть страну. По информации РИА Новости , полученной от источника в правоохранительных органах, артист в ближайшее время планирует вылететь из Москвы в казахстанскую Алма-Ату.

Ранее, 6 февраля, стало известно о решении запретить юмористу въезд на территорию РФ. В качестве причин были названы нарушения миграционного и налогового законодательства. Также в комментариях к решению указывалось на критику Сабуровым спецоперации на Украине. Таким образом, его планы по вылету в Казахстан выглядят логичным развитием событий после вынесения запрета.