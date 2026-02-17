От Нахабина до госпиталей: как ветераны Красногорска поддерживают бойцов СВО и воспитывают молодежь

В Красногорске состоялась XIV отчетно-выборная конференция Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов — самой массовой общественной организации округа. Более ста первичных отделений делегировали на мероприятие 138 представителей, чтобы подвести итоги деятельности за 2021–2025 годы и определить вектор развития на будущее.

Сегодня ветеранская организация объединяет и отстаивает интересы свыше 60 тысяч жителей пенсионного возраста. Участники движения вовлечены во все сферы общественной жизни муниципалитета и активно реализуют долгосрочные целевые социальные программы. Первый заместитель главы округа Наталья Тимошина, приветствуя делегатов от имени руководителя муниципалитета Дмитрия Волкова, подчеркнула значимость вклада старшего поколения.

«Своей деятельностью, желанием помогать друг другу, любимому городскому округу и Подмосковью вы вносите неоспоримый вклад в наше развитие. Нам остается только равняться, гордиться вами и, где нужно, помогать», — отметила она.

С основным докладом о работе Совета за отчетный период выступила заместитель председателя организации Софья Головина. Главными направлениями деятельности остаются повседневная социально-бытовая и медицинская поддержка пожилых, в особенности одиноких людей, а также их вовлечение в активную жизнь округа. Помимо заботы о старшем поколении, ветераны уделяют пристальное внимание воспитанию молодежи, участвуя в гражданско-патриотических, духовно-нравственных и трудовых проектах.

Особое место в повестке последних лет заняла помощь участникам СВО и их семьям. Активисты организации регулярно собирают гуманитарные грузы для военнослужащих и жителей Курской области, а также навещают раненых бойцов в военных госпиталях.

Деятельность красногорских ветеранов получила признание и на всероссийском уровне: первичная организация из Нахабина вошла в число победителей конкурса, приуроченного к 80-летию Победы.

Ключевым кадровым решением конференции стало избрание нового председателя. Возглавить ветеранское движение делегаты единогласно доверили начальнику управления по социальным вопросам администрации муниципалитета Татьяне Квасниковой. Она поблагодарила всех за доверие.

«Испытываю глубочайшее уважение к команде ветеранского движения Красногорска, потому что многих людей знаю, очень они мне дороги своим неравнодушием, целеустремленной жизненной позицией», — обратилась к собравшимся Татьяна Юрьевна.

Подводя черту под пятилетней работой, участники конференции обсудили достигнутые результаты и утвердили планы на ближайшую перспективу. Несмотря на серьезный объем предстоящих задач, настрой оставался по-боевому оптимистичным: старшее поколение Красногорска вновь доказало, что ему любое дело по плечу.