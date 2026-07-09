От неприятия до любви: Ефимов признался, почему Америка сначала оттолкнула, а потом покорила
Блогер Ефимов: переезд в США вызвал культурный шок, а потом Америка покорила
Переехавший в США российский блогер Николай Ефимов в интервью журналисту-иноагенту Юрию Дудю* признался, что поначалу Америка вызвала у него культурный шок. По его словам, после переезда ему все не нравилось, и он ходил с мыслью, что все вокруг какое-то неказистое.
Со временем, как рассказал Ефимов, он все больше проникался страной и открывал для себя множество хороших сторон. Блогер добавил, что с каждым годом жить в Америке ему нравится все больше.
* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.