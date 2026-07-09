От неприятия до любви: Ефимов признался, почему Америка сначала оттолкнула, а потом покорила

Переехавший в США российский блогер Николай Ефимов в интервью журналисту-иноагенту Юрию Дудю* признался, что поначалу Америка вызвала у него культурный шок. По его словам, после переезда ему все не нравилось, и он ходил с мыслью, что все вокруг какое-то неказистое.