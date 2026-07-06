От нуля до разочарования за 5 лет: KP.RU взвесила, стоит ли сейчас покупать электромобиль в России

Электромобили, появившиеся еще в 1880-х годах, только сейчас начинают всерьез теснить бензиновых конкурентов. В мире на них приходится около 5 процентов автопарка, а среди новых машин доля продаж достигает 15–20 процентов, хотя в эту статистику часто включают и гибриды, передает KP.RU .

В России картина куда скромнее: в мае из почти 110 тысяч проданных новых автомобилей лишь 680 оказались электрокарами — это 0,6 процента. Летом наметился всплеск, но директор «Автостата» Сергей Целиков пояснил, что покупка машины — процесс не спонтанный, и о реальном спросе можно будет судить лишь осенью. Если же считать вместе с гибридами, то за полгода, по данным Минпромторга, продано 54 300 таких машин — почти вдвое больше, чем в первой половине 2025-го.

Автоэксперт Андрей Ломанов перечислил очевидные плюсы электрокаров: мгновенная тяга, бесшумность, простота конструкции без коробки передач, нулевые выхлопы, просторный салон и дешевизна электроэнергии по сравнению с бензином. В России на такие машины не начисляют транспортный налог, а во многих городах, включая Москву, они паркуются бесплатно. Зарядную станцию можно поставить дома или в гараже и за ночь полностью восполнить батарею.

Однако ложку дегтя добавляют высокая цена, батарея и слабая инфраструктура. Тот же «Москвич 3е» стоит ₽4,17 млн против ₽1,6–2,02 млн за бензиновую версию. Аккумулятор обходится до половины цены машины, служит 5–8 лет, после чего требует замены, что обрушивает остаточную стоимость. Запас хода в 400–500 километров уступает бензиновым 800–1000 километрам, а зарядных станций за пределами мегаполисов откровенно мало. Даже на мощной станции от 55 кВт·ч заправка займет не меньше часа, а от обычной розетки за ночь набежит около одного процента. Ломанов проверил это на собственном опыте. По его мнению, электромобиль в России пока остается игрушкой для обеспеченных — как правило, вторым или третьим автомобилем в семье, который удобен лишь в городе при наличии личного зарядного терминала.