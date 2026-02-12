От округа до министерства: чиновника Запорожской области задержали за взятку, которую он выбивал с 2024 года

По версии следствия, преступление было совершено еще в тот период, когда Сигута возглавлял Мелитопольский муниципальный округ. В январе 2024 года на личной встрече с директором коммерческой фирмы он потребовал 4,8 млн рублей за общее покровительство и разрешение пользоваться комплексом зданий, ранее переданных предприятию для ведения хозяйственной деятельности. На протяжении двух лет чиновник систематически получал деньги — лично и через посредника. Завершающий этап противоправной схемы пресекли сотрудники ФСБ: при передаче очередной части взятки в размере более 450 тысяч рублей Сигуту и его связного задержали с поличным. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы со значительным штрафом. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам Сигута был назначен исполняющим обязанности главы регионального МинАПК в феврале 2025 года. В настоящее время следственные органы продолжают проводить мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.