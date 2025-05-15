От передовой – к прилавку: история ветерана СВО из Апрелевки, кардинально изменившего свою прежнюю жизнь

История жителя города Апрелевка, который прошел службу в зоне СВО на купянском направлении, стала мотивацией для многих горожан.

Герой не сломился духом и неоднократно проявлял мужество во время выполнения боевых заданий. Вернувшись после службы домой, снова проявил стойкость. Адаптироваться под новые условия жизни было непросто. Однако ветеран СВО сумел открыть собственное дело. Он вдохновляет своим примером военнослужащих, которые также вынуждены вернуться домой.

Депутат Совета депутатов и директор ФОК «Мелодия» Виталий Тамаркин, а также заместитель начальника теруправления Апрелевка Виталий Орлов навестили ветерана, чтобы пожелать ему удачи в новой деятельности. Виталий Алексеевич вручил ему два абонемента в спортивный зал и бассейн.

Житель Наро-Фоминского городского округа — опытный инженер-железнодорожник. К прежней работе вернуться не смог из-за полученной инвалидности. Однако он не побоялся осваивать новую деятельность, к которой ранее не имел отношения. Теперь ветеран СВО будет заниматься рыночной торговлей.

«Сфера для меня совершенно новая, ранее занимался строительством, был инженером, и уйти во что-то новое было непросто. Пришлось учиться новым программам, изучать соответствующие деятельности законы, всячески просвещаться в юридическом плане. Я бы хотел, чтобы ввели более щадящие меры проверяющих органов в сфере торговли, потому что человеку, который впервые сталкивается с этим, – действительно тяжело. Мне, чтобы открыть свой бизнес, пришлось много побегать, а когда есть серьезная инвалидность, такая как отсутствие конечностей, то делать это очень проблемно», — рассказал герой.

Ветеран признался, что вернуться к мирной жизни оказалось непросто.

«Трудности возникали с коммуникабельностью с людьми, в плане общения тяжело перестроится от военного общения на гражданское. Мысли еще в зоне боевых действий, и думаешь там по-другому, нежели дома», — отметил ветеран СВО.

Преодолеть трудности удалось благодаря поддержке родных людей и земляков.

«Поддержка была, видимая помощь от Теруправления Апрелевка, от управляющей компании ЖК. Мне предоставили инвалидное парковочное место рядом с домом – это значительно повысило мою мобильность после получения инвалидности», — рассказал житель Апрелевки.

На достигнутом военнослужащий не останавливается. Теперь он подал заявку на участие в программе «Герои Подмосковья». Ветеран уверен, что готов развиваться и в этом направлении. Житель муниципалитета признался, что источник его уверенности и мотивации — это семья.

«Моя семья отнеслась к моему выбору исключительно положительно, поддерживают во всем! Супруга принимает непосредственное участие в ведении бизнеса», — рассказал герой.

Собеседник обратился к защитникам Родины, которые оказались в таком же положении, как и он.

«Нужно приходить домой, ощущать, что ты находишься дома. Не зацикливаться на войне, потому что это пройденный этап. Есть мирная жизнь, и нужно стремиться к саморазвитию для дальнейших планов и продвижений по жизни», — отметил ветеран СВО и начинающий предприниматель из Апрелевки.

Боец уверен, что каждый россиянин может оказывать помощь в адаптации ветеранов. Важно поддерживать их бизнес-инициативы и желание начинать новую жизнь.