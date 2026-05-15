От пяти до двадцати тысяч: дачникам напомнили, сколько стоит неправильно сожженный мусор

Дачный сезон в разгаре, и вместе с ним обостряется вопрос утилизации растительных отходов. Специалисты напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании мусора на участке грозят серьезные штрафы, а в отдельных случаях — и уголовная ответственность, сообщил newsinfo.

По действующим нормам разводить открытый огонь можно исключительно в специально оборудованном месте. Это должна быть яма глубиной не менее 30 сантиметров либо металлическая бочка объемом до одного кубометра. Костер обязан находиться минимум в 15 метрах от жилых домов, хотя при использовании металлической емкости расстояние сокращается до 7,5 метра. Кроме того, необходимо соблюдать отступ от лесных массивов и полностью очищать территорию вокруг от сухой растительности.

Категорически запрещено разводить огонь при сильном ветре, на торфяных почвах и в период действия особого противопожарного режима. Специалисты советуют заранее приготовить воду, песок или огнетушитель и ни в коем случае не оставлять пламя без присмотра.

Штрафы за нарушение правил составляют от 5 до 15 тысяч рублей. При действующем особом противопожарном режиме взыскание возрастает до 10–20 тысяч. Если же из-за костра возник пожар с ущербом имуществу или людям, наступает уголовная ответственность.