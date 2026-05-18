Виктория Боня отказала дочери в €2 тысячах и предложила мыть полы

Блогер и телеведущая Виктория Боня устроила публичный разговор со своей 13-летней дочерью Анджелиной, пишет Super.ru. Поводом стала просьба девочки дать ей €2 тысячи (около 170 тысячи рублей) на шопинг.

На опубликованном Боней видео девочка, осознавая, что сумма немаленькая, тут же предложила вариант «отработки»: она заявила, что готова была сниматься в блоге матери в обмен на деньги. Однако это не смягчило позицию Виктории: телеведущая раскритиковала запрос дочери.

«Какой тебе шопинг? Ты все по одному дню носишь. Хватит, дорогая», — заявила Боня.

Кроме того, она напомнила юной наследнице, что €2 тысячи для многих людей являются месячным заработком. Такая сумма — это серьезные деньги, а не карманные расходы.

Вместо того чтобы дать наличные, Боня предложила дочери альтернативу: Анджелина может заработать деньги сама, но не легким трудом в соцсетях, а вполне бытовым, например мытьем полов. Блогер упрекнула дочь в «попрошайничестве» и дала понять, что не намерена поощрять такое поведение.

