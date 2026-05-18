Меньшиков обрушился с критикой на «Гамлета» с Юрой Борисовым

Народный артист России Олег Меньшиков выступил с резкой критикой в адрес нового спектакля «Гамлет», в котором главную роль исполнил Юра Борисов, сообщает The Voice.

Меньшиков опубликовал видеообращение к коллегам, в котором назвал постановку «театральной катастрофой». По его мнению, в спектакле отсутствуют глубокие мысли и смыслы. Меньшиков также сравнил увиденное с КВН «прошлого».

«Генрих Берлин где-то написал, что есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону. Вы знаете, молодая режиссура из всего огромного театрального режиссерского лексикона усвоила, зазубрила наизусть только три слова "Я так вижу!"», — посетовал актер.

Он призвал молодых артистов не снимать с себя ответственность за спектакли, в которых они заняты. По мнению Меньшикова, актеры должны активно участвовать в формировании качества театральных постановок, а не полагаться исключительно на волю режиссера.

Ранее сообщалось, что «Гамлет» с Юрой Борисовым установил рекорд по посещаемости и цене.