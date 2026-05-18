Большинство домашних собак живут не так спокойно, как кажется хозяевам: более 84% питомцев показывают хотя бы легкие признаки страха или тревожности, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Техасского университета A&M, опубликованное в Veterinary Research Communications.

Ученые изучили данные о поведении 43 517 собак из проекта Dog Aging Project. Хозяев просили ответить на девять вопросов о том, как их питомцы реагируют на разные бытовые ситуации.

Сначала признаки страха или тревоги нашли у 91% собак. Но когда исследователи убрали из подсчета купание и стрижку когтей — это часто «выученные» страхи, — показатель снизился до 84%.

Чаще всего собак пугали незнакомые люди и другие собаки, шум, странные предметы и новые ситуации. По словам ученых, тревожный питомец может избегать взгляда, съеживаться, поджимать хвост, скулить, замирать, дрожать, пытаться спрятаться или убежать.

«Это поведение, которое большинство владельцев видели хотя бы раз. Исследование показывает, насколько оно распространено и как важно обращать на него внимание», — заявила автор работы, доктор Бонни Бивер.

Она предупредила, что сильный страх может дойти до совсем тяжелых реакций. В ее практике были собаки, которые во время грозы пытались прогрызть кирпичную стену, лишь бы попасть в дом.

Если тревожность повторяется и усиливается, ветеринары советуют не ждать, а обращаться за помощью. Иначе страх может перерасти в агрессию: ведь иногда собака просто не знает, как еще защититься.