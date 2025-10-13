От поделок до варенья: в Котельниках прошел осенний праздник «День тыквы и яблок»

В минувшие выходные Кузьминский лесопарк в Котельниках превратился в эпицентр осеннего творчества и гостеприимства. Здесь состоялся фестиваль «День тыквы и яблок», главными героями которого стали сезонные дары природы.

В рамках праздника создали интересное общественное пространство для семейного отдыха и местного творчества. Ярче всего это проявилось в трех ключевых активностях.

Так, на выставке-конкурсе осенних поделок участники представили целую галерею уникальных работ из тыкв и яблок — от фигурок животных и сказочных домиков до сложных цветочных композиций, где ни одна идея не повторялась. Не менее оживленно прошел кулинарный конкурс «Сладкоежка», где гости могли дегустировать домашние варенья, а жюри оказалось перед сложным выбором из-за высокого качества и оригинальности всех представленных сладостей.

Еще одним украшением парка стал экологичный конкурс «Доставай шарфы!», в рамках которого деревья нарядно задекорировали с помощью безопасных для природы материалов.

Все участники соревнований получили памятные дипломы и подарки, а завершился фестиваль чаепитием с горячим чаем, сладостями и витаминным соком, ставшим теплой точкой в программе осеннего праздника.