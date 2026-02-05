От поисков до задержания: как развивалось дело об убийстве 9-летнего Павла в Петербурге

Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад» объяснил причину замены фотографии в ориентировках во время поисков 9-летнего Павла из Санкт-Петербурга. По информации добровольцев, в первые часы была использована единственная доступная фотография, а позже родственники предоставили более позднее и качественное изображение мальчика.

Ранее в соцсетях возникли предположения, что на первоначальном снимке изображен брат пропавшего. В отряде это опровергли, заявив, что на обоих фото был сам Павел.

Мальчик пропал 30 января на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. В масштабных поисках участвовали полиция и более двухсот волонтеров. Тело ребенка было обнаружено в ночь на 3 февраля. По версии следствия, 38-летний Петр Жилкин склонил мальчика к поездке, а после отказа от сексуальных действий нанес ему смертельный удар кулаком в голову.

Обвиняемый успел уехать в Псковскую область, где был задержан. При обыске в его компьютере была обнаружена коллекция детской порнографии. Жилкин признал вину и рассказал, что утопил тело в Симоновском ручье. Ему грозит пожизненное лишение свободы.