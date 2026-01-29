От полевой кухни до ручной уборки: более 600 работников и депутаты в Городском округе Пушкинский сутками убирают снег

Коммунальные службы Городского округа Пушкинский в связи с погодными условиями продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Все службы переведены в режим полной мобилизации для борьбы со снежным заносом. Основное внимание уделяется наиболее проблемным зонам: опасным участкам дорог, основным магистралям, спускам и остановкам автобусов. УК в свою очередь очищают подъезды к многоквартирным домам.

На уборку дворов брошены силы в 361 человека, 45 машин и 19 ручных снегоуборщиков. Более 600 муниципальных работников продолжают трудиться на городских территориях. Для очистки дорог и общественных пространств выведено порядка 240 единиц тяжелой техники и 47 малых роторов.

Для поддержки людей, работающих в экстремальных условиях без отдыха, на предприятии «Пушкинского городского хозяйства» организовали полевую кухню.

Депутатский корпус округа не остался в стороне: Александр Бушев в среду, 28 января, лично помогал коммунальщикам расчищать спортивную площадку, а Николай Михайлин курировал выезд техники из МКУ «Софрино».

От МКУ «Софрино» на линии работает 34 единицы спецтехники: дорожные комбайны, тракторы с плугами и щетками, погрузчики, самосвалы и грейдеры. Ручная уборка остановок, лестниц и узких тротуаров ведется силами 80 дворников. Расстановкой машин на объектах лично руководила директор учреждения и депутат Екатерина Потемкина.