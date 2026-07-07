От «Рицы» до «Гастротура»: РЖД показали, на каких поездах и когда ехать на юга в 2027-м

РЖД обнародовали предварительный график туристических поездов на 2027 год, в котором южному направлению отведена одна из главных ролей. Маршруты охватят Краснодарский край, Абхазию и соседние регионы практически круглый год.

В июне запустят поезд «Рица», который свяжет Москву и Воронеж с Новороссийском, Гагрой, Сухумом, Сочи и Ростовом-на-Дону. Ближе к бархатному сезону на линию выйдет состав «К виноградникам у моря» — он отправится из Москвы через Тамань и Новороссийск. Сентябрь порадует рейсами «К горам и термам» по маршруту Ростов — Краснодар — Туапсе — Хаджох и обратно, а также «Выходные в Домбае», который соединит Ростов-на-Дону, Краснодар и Черкесск. Дважды в октябре состоится «Гастротур» с заездом из Москвы и Воронежа в Майкоп, Краснодар, Крымскую, Новороссийск и Таганрог.

Ноябрьский поезд «На Юг» повезет пассажиров из Москвы в Таганрог, Сочи и Сухум. Между Сириусом и Сухумом продолжит курсировать «Диоскурия». В конце декабря к горным курортам Сочи отправятся «Лыжная стрела» и «Новогодняя ночь».