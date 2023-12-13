От россиян поступило более 2 млн вопросов к прямой линии с Путиным

Граждане России имели возможность заблаговременно задать свои вопросы и высказать чаяния президенту Владимиру Путину посредством телефонного звонка, СМС-сообщением или в формате видеообращения к главе государства.

К настоящему времени на прямую линию «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило 2 061 772 вопросов, передает телеканал «Россия 24».

«Поступило вопросов: 2 061 772», - приводит телеканал данные по состоянию на 21.00.

Напомним, Владимир Путин в предстоящий четверг, 14 декабря, подведет итоги уходящего года в прямом эфире. На этот раз формат общения с президентом предполагает как общение с жителями России, так и с журналистами в студии.